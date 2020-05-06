2020新冠疫情蔓延，各行各業都受到波及，民眾憂慮的房市部分，心中都有以下疑問：受到疫情影響，房市會不會冷冷清清，熱度不如去年？房價會不會因此下跌一波？投資客如果這時候進場，哪個區域後勢看漲，值得投資？這次特別採訪執掌萬群地產的大家長謝坤成總經理，藉由他多年推案經驗與專業見解，從不同角度看待整體環境，為大家解答上述問題，並分析未來房市走向。

新冠疫情確實衝擊房市 但房價只會持續上揚

新冠疫情從年初開始肆虐，房市受到衝擊，許多人開始期待房價下跌以利未來投資，但謝總經理分析，房價不會因此下跌，主要原因有三：

1.看房的人與成交案的確減少，但整體經濟面比2008年金融風暴好，而且台灣在防疫措施上做得很好，實際影響有限，等這波疫情過後，將會創造另一番榮景，房價也將順勢上揚。

2.因疫情緣故，大批台商回到本土，「以往需要三請四請，現在全都乖乖回來了。」台灣也因為這波疫情守得漂亮，讓全世界刮目相看，未來前景一片光明，而台商也嗅到這個趨勢，願意增加本土投資額，所以可以說因疫情而加速產業資金回流，由近期商辦市場升溫就可以看出端倪。

3.從2019年年底，國家建設與民間建廠均有所進展，於是產生「缺工」的情況，工人不好找，找人的價碼自然上升，再加上疫情肆虐各國，許多國家實行鎖國政策，造成國外移工進不來，使得工人更加缺乏，工資節節上升，而這些支出未來都會反映在成本上，最直接的影響就是房價上漲。

從諸多面向來看，房價不會走回頭路，未來也將直線上揚，晚進場只會越來越貴，有購屋計畫的民眾宜趁早做決定。

疫情後台灣獲全世界重視 台中角色吃重 大南屯將成發展核心

萬南屯腹地遼闊，鄰近台中精密科技園區提供大量就業機會，後勢看漲。/圖業者提供

以往全台建設被笑稱是「重北輕南沒有中」，迫使台中得自力更生，以製造業等中小型工業為主，間接也促成當地創意產業發達，軟硬實力皆不容小覷，在經歷這波疫情後，台灣驚人的醫療實力獲得世界各國高度重視，除了得力於多年來社會文化影響，優秀人才多流向醫學領域外，迅速成形的製造業也讓別國稱羨不已。

未來台灣在國際間地位將會大大提升，而其中台中就會是躍升世界的一大關鍵，因大南屯一代腹地遼闊，發展程度還不高，附近則有台中精密科學園區創造就業機會，交通部分又有全台最大高鐵站──烏日高鐵，再加上台鐵、兩條高速公路以及一條快速道路通往四方，發展潛力十足，頗有成為副都中心的味道在，謝總經理也看好，未來10~20年之間，整個大南屯會發展迅速，台中也將成為經濟產業聚集處，躍升最大都市。

買房心態今昔大不同 成套銷售服務會是未來趨勢

對於買房應有的基本認識，謝總提供了一套準則「人多錢多地少，宜買房；人少錢少地多，不宜買房」而台灣的特色即為地狹人稠，買房自然就成為有利的選擇，而近幾十年來銀行利率持續調降，從早年的14~15%一路下降到1%，連帶造成房貸利率也降低，變相刺激房屋交易市場。

從2014年開始，22~23坪2房2衛的小坪數房屋颳起搶購風潮，原因有三：

1.原本熱賣的套房逐漸退燒，銀行對套房放貸標準看管得更嚴格，建商順勢將想要購買套房的客群提升一個檔次，使其購買小坪數房屋。

2.建商從三代同堂式微，小家庭崛起現象中找到獲利方式，打出「同層不同戶」口號，讓小家庭能就近照顧年長雙親，也不會因朝夕相處而產生摩擦，促成小坪數房屋熱銷

3.買房心態轉變，民眾不再以購入不動產的概念買屋，反而將其視為消費產品，類似買車的概念，而小坪數房屋好買、好租、好脫手，無論是賺價差還是當包租公包租婆都相宜。

至於未來房屋銷售趨勢，則開始走向all in one的成套銷售方式，民眾選好心中的理想房子後，再稍微加點價，建商就可以讓其他家具等配備一次到位，在同樣需要過買家具的支出情況下，節省挑選家具的時間成本。

什麼時間點適合進場買房？答案只有一個

對於給予消費者買房的建議，謝總建議應該跳脫傳統思維，也就是房價只會攀升，不必再期待房價崩盤。而想當包租公包租婆的民眾應該把握目前房價趁機進場，但很多人有疑慮，為什麼台中空屋這麼多，房價仍然穩定上漲？原因在於租屋的市場算是「取代市場」而非「均分市場」，房客在挑選租屋處時，在同樣地段情況之下，永遠是新屋搶先租出去，有點類似搭計程車的概念，乘客都會先挑新車來搭。現階段房市情況為：利息低、租金高，相當有利於消費者。至於什麼時候適合進場買房，謝總回答「答案永遠是現在」。

(中時電子報)