新竹市東區區公所祭出分流措施，增援20餘位里幹事收件，今天上午9點多雖一度有排隊人潮，但因有30幾個受理櫃位，一下子就消化掉申辦人潮。（陳育賢攝）

新竹市東區區公所祭出分流措施，增援20餘位里幹事收件，今天上午9點多雖一度有排隊人潮，但因有30幾個受理櫃位，一下子就消化掉申辦人潮。（陳育賢攝）

行政院擴大急難紓困方案，開放有工作無保者申請首日，新竹市3個區公所因先行沙盤推演，增設申請櫃位，加上里幹事增援受理，諸如東區區公所就有30餘個申辦櫃位，6日一早雖有近200人搶先申辦，人龍隊伍一度有10餘公尺，但受理迅速一下子就消化掉人潮。

東區區長徐俊榮表示，昨天區公所已先就可能的申辦人潮作因應措施沙盤推演，除預估人數外，也認為一定有很多人不了解申辦條件與自己是否符合資格，不僅白跑一趟還白排了隊，因此先行印好紓困基本條件與申辦資料表，在民眾前來排隊時就先發送查看，有不少人發現帶的證件不夠就先行返家補證件，省下不少白排隊的狀況。

徐俊榮說，區公所因已預期會有大批民眾搶在首日申辦，第1天一定最多人，因此祭出分流措施，除了承辦課員外，也增援20餘位里幹事投入受理工作，因此今天上午9點多雖一度有排隊人潮，但因有30幾個受理櫃位，一下子就消化掉申辦人潮，且因公所人員耐心說明，今天並沒有出現抱怨狀況。

(中時 )