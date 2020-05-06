伊能靜發文。（圖／翻攝自伊能靜微博）

伊能靜一開始寫台北出發。（圖／翻攝自伊能靜微博）

因考量到新冠肺炎疫情，最近伊能靜在微博自曝「全副武裝」飛到上海工作照片，從圖中可見她整套隔離裝穿緊緊，護目鏡、手套、雨鞋、口罩樣樣不缺，她自嘲雖然是媽還是有少女心，穿搭還是要有粉紅色，卻因文中一句「台北出發」，後又改成「境外出發」，遭敏感網友批評用詞不妥。

伊能靜最近在台北生活躲疫情，傳因熟女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》邀請，她獨自先到上海隔離14天再參加錄影。昨(5日)她寫下：「這麼多年家庭主婦生活，幾乎沒有出外沒有家人陪伴，出發前萬般猶豫，不知道一個人會被帶去哪裡隔離。」

伊能靜更表示，會選擇穿上萬全裝備，是不希望給醫護人員添麻煩，「保護自己也是保護他人」，也說：「希望能讓你們看見，隔離中的自娛自樂。」而從編輯紀錄中可見她本來寫台北出發，後修改為境外出發，有網友批評：「如果是來大陸撈金，你的『境外』用詞實在是欠妥！」、「不是沒離開中國嗎，怎麼就境外了？你來大陸也是境外嗎？」，但也有人緩頰說：「去港澳台叫做出境，去外國叫做出國！靜姐說境外出發有何不對」、「重要的是保護自己不給別人添麻煩才是重點好嗎！」。

(中時電子報)