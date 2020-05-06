大陸駐英大使劉曉明在倫敦表示，英國有少數政客，沉迷於冷戰思維，把大陸比作前蘇聯，有的要「重新審視」陸英關係，有的要發動新的冷戰。這些言論是一種「政治病毒」，如任其發展，將毒化陸英兩國乃至國際社會團結抗疫的氣氛，損害陸英政治互信和各領域合作。

大陸央視新聞用戶端6日報導，倫敦當地時間5日，劉曉明出席英陸貿易協會網上座談會，發表題為《攜手應對，化危為機，共創未來》演講時表示，當國際社會集中力量共同抗疫的時候，美國一些政客卻到處造謠誹謗、罔顧大陸為世界抗疫做出的巨大努力、巨大犧牲和巨大貢獻，將疫情政治化、把病毒標籤化、對大陸汙名化，令人遺憾。

劉曉明說，陸英兩國對此必須高度警惕，強烈反對，堅決抵制。要奉勸他們：大陸不是前蘇聯。冷戰的時代早已結束，和平與發展是當今時代的主題，也是陸英共同致力於實現的目標。

劉曉明表示，陸英是共同抗疫的合作夥伴。在抗疫中密切協調合作，不僅相互提供抗疫物資，而且加強防疫資訊分享和經驗交流，推進疫苗和藥物研發等領域合作。兩國都堅定支援多邊主義，支援世衛組織在全球抗疫中發揮重要作用，支持加強廿國集團框架內的抗疫合作，推動完善全球衛生治理。

劉曉明在演講時說，陸英企業家一直是推動陸英友好合作的生力軍，也是促進世界繁榮穩定的重要力量。盡管這次疫情造成陸英貿易額短期下滑，但陸英兩國經濟優勢互補的事實沒有變，經貿投資合作的基礎沒有變，兩國企業對陸英合作的信心也沒有變。企業家應注重危中尋機、化危為機。抓住大陸經濟率先復甦的機遇，抓住構建開放型世界經濟的機遇。抓住共建「健康絲綢之路」的機遇，只要堅定信心、守望相助、化危為機、深化合作，就一定能戰勝疫情，就一定能開創更加美好的未來。

(中時 )