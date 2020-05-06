新加坡警察對醉漢開槍

三重警分局員警對酒醉家暴男連呼9巴掌，被依執行公務傷害罪嫌函請地檢署調查，「宅神」朱學恒顯然深感同情。他在臉書轉貼星國警察開槍制伏醉漢影片，表示「台灣的警察打個巴掌就被長官移送了」，更諷刺台灣司法「台灣最注重人權了，那些作姦犯科者的人權」。

有民眾在臉書社團《爆料公社》貼出影片，內容是三重警方對一名已經上銬的男子，連呼9個巴掌，引發熱議。三重警方4日召開記者會表示，該名男子KTV歡唱後對女友施暴，廖姓員警趕赴處理，廖員承認當時情緒過於激動，已向對方致歉；警方也依執行公務傷害罪嫌，函請地檢署調查。

「宅神」朱學恒顯然對三重警深感同情，他在臉書轉貼一段新加坡警方對醉漢執法的影片，並發文：「喝酒鬧事不聽勸阻，新加坡的警察是先拿警棍打，打不怕然後就開槍放倒；台灣的警察打個巴掌就被長官移送了【聳肩】，啊我忘記台灣最注重人權了，那些作姦犯科者的人權」。

網友也紛紛回應：「醫生有防禦性治療，警察自然也會有防禦性執法，就看誰倒楣了」、「自從太陽花事件後！台灣警察根本就沒地位可言！」、「羨慕這種警察可以安心執法的國家，台灣可是隨機殺人不但不會判死甚至無罪呢~」、「民主自由卻無法治，是台灣社會的悲哀，也是國民兩黨造成的」。

不過也有網友表示，新加坡警察使用的是電擊槍，不會造成永久傷害，也有網友建議台灣警察配備電擊槍。

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(中時電子報)