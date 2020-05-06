洪志恒強調，「二二八事件處理及賠償條例」和「八二三戰役晚年生活照顧特別條例」都是經過幾十年的努力才完成立法，只要大家肯用心去做，也可制定處理金門土地的特別條例。（李金生攝）

軍管36年的金門留下複雜的土地問題，也讓不少加入開發的投資人血本無歸，曾參選縣長、立委的洪志恒今（6）日上午陪同原金沙鎮太武渡假村業主洪美玉赴縣議會請願，要求制定相關特別條例，解決束縛金門幾十年的老問題。

東吳大學法律系畢業的洪志恒表示，金門在1956年實施軍管，迄1992年才終止戰地政務，留下一堆軍占民地和土地管制利用，層出不窮的複雜問題，讓政府困擾不已，鄉親也十分頭痛。

洪美玉以金沙鎮太武渡假村為例指出，當年在金馬建築法規的限制下，碰到使用土地不符承租條件問題，但因縣府積壓公文，未依法在30天內駁回建築申請和勒令停工，遲至8個月才回覆駁回，導致當事人蔡天全原僅30天的投資損失，一下擴大至8000多萬元，而且還一直拖延至今。

洪志恒建議縣議會以召開公聽會，以及媒體全程轉播的方式，綜合政府主張與鄉親看法，就回復產權或賠償問題，制定相關特別條例，解決綁住金門幾十年的老問題。

洪志恒強調，「二二八事件處理及賠償條例」和「八二三戰役晚年生活照顧特別條例」都是經過幾十年的努力才完成立法，只要大家肯用心去做，也可制定處理金門土地的特別條例，有了法源一切都好辦，監委也不用每年多次來金門，結果總是白忙一場，有來等於沒來。

(中時 )