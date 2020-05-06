相機專業評測機構 DxOMark 回應網友期待，本周(5/4-5/8)將陸續公布 5 款手機的自拍鏡頭(前鏡頭)分數。他們已兌現承諾，公開了三星 Galaxy S20 Ultra 與榮耀(Honor) V30 Pro 的自拍鏡頭成績，快來看看是不是跟你預期的結果相同？

根據 DxOMark 公布的資料，三星 Galaxy S20 Ultra 的自拍鏡頭總分是 100(靜態拍照是104分、動態錄影95分)，以自拍鏡頭的排名來說，與華為 nova 6 5G 一樣，並列第二，僅落後於華為 P40 Pro 的 103 分。DxOMark 指出，三星 Galaxy S20 Ultra 自拍鏡頭擁有廣泛的動態範圍、可靠且精準的自動對焦、景深拍攝功能對於深度(depth)的預測很準確，錄影時的畫面細節保留得很好，不過在皮膚與顏色的色調上有時略有不準。整體而言，獲得的評價很高。

With an overall #DXOMARK Selfie score of 100, the @SamsungMobile #GalaxyS20Ultra puts in a very consistent performance, moving into joint second place in our front-facing camera database.



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榮耀 V30 Pro 的前鏡頭則是獲得 DxOMark 76 分(靜態拍照是70分、動態錄影85分)的評價，以當前的手機自拍相機排名來說，位列第 24，對比主鏡頭取得 122 分評分(排名第 6)來說，並不是太過出色。評測指出前相機在拍攝到臉部時曝光良好，影片穩定功能也很有效；不過仍有明亮光線下色彩飽和度略有不足、景深的表現效果不一致，還有錄影時色調偏移的缺點。

With a #DXOMARK Selfie score of 76, the #HonorV30Pro by @Honorglobal is capable of recording decent selfie video but leaves plenty of room for improvement.



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除了上述兩款手機之外，DxOMark 已經公布本周還會公開蘋果 iPhone 11、三星 Galaxy A71的自拍相機分數，此外還有一款手機型號尚未公布，留給消費者不少想像空間。

(科技)