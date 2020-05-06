媒體報導高雄市長韓國瑜將選在520、蔡英文總統就職典禮時刻，正式對外回應罷韓，準備跟蔡英文直球對決。對此，高市議員黃紹庭5日上午強調，他跟韓市長本人確認過，這個訊息根本是子虛烏有，黃紹庭說，韓國瑜了解支持者很關心6月6日投票，但目前以防疫、市政優先，希望外借不要故意升高對立、炒熱罷韓氣氛。

媒體5日上午報導韓國瑜已決定不再冷處理，將在520蔡英文第二任就職當天，正式對罷韓活動表態，並指出韓陣營已經定調，要發動支持者和蔡英文第二次「直球對決」。

「根本是子虛烏有、空穴來風！」黃紹庭說，他上午跟韓市長本人通過電話，韓明確否認報導內容，強調高雄現在疫情還是很緊張，他必須以防疫、市政優先，此時不會去想罷免問題，當然也沒有所謂「520當天與蔡英文直球對決」的規畫。

黃紹庭說，挺韓支持者非常關心6月6日投票，韓市長會在適當時間，出來跟大家說明，不過，這幾天媒體故意炒熱罷韓氣氛，彷彿是有計畫激化對立，讓1450、網軍有更多發揮空間，他呼籲挺韓支持者冷靜，不要上當。

據了解，韓陣營幕僚目前對於是否要鼓勵支持者出來投票反對罷免案，仍有不同意見，鷹派認為不能坐以待斃，必須正面迎擊，鴿派則主張繼續聚焦市政，凸顯市民不投票就是對韓國瑜拚市政的肯定，韓本人則從未正式定調。

面臨兩股截然不同的策略拉扯，支持者近來情緒逐漸緊繃，網路社群已有不同意見開始角力，尤其對於市府拆看板、韓家軍買挺韓站牌廣告爭論不休，都在等著看韓國瑜最後如何決定。

(中時 )