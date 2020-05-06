申請詢問人潮多。(蔡依珍攝)

紓困補助上路，桃園區公所擠滿申請人潮。(蔡依珍攝)

「1萬元之亂」讓各公所措手不及，台北市長柯文哲感嘆接中央的球都接得很痛苦，桃園市長鄭文燦強調自己是用千手觀音態度接住中央每一顆球，他也提到身為地方首長，一定會當所有承辦紓困窗口同仁的後盾，擔起所有法律責任，公務員不會有法律爭議或登載不實的問題。

鄭文燦說，衛福部已將申請資格表格化，所有公務員只要按照標準核定，不會有法律爭議或登載不實的問題，自己身為地方首長，會當所有承辦紓困窗口同仁的後盾，向同仁喊話：「法律責任都由首長擔起！」

鄭文燦也提到不要糾結在名詞之爭，他指出，紓困經過滾動式檢討，只要紓困網能照顧到有需要的人，依民意要求逐步擴大很正常，政府目前已經完成職業工會勞工、農漁會會員，現階段則針對無勞保有工作、甚至是家庭經濟支柱者提供協助，這群人特別弱勢、特別需要紓困，因此才會有急難救助跟擴大紓困方案，呼籲不要糾結名詞之爭，最重要是讓有需要民眾越過門檻，幫助他們迅速取得補助。

面對台北市長柯文哲感嘆中央下命令沒給前置作業，每次丟球都讓他接得很痛苦，鄭文燦對此表示，自己都抱持著千手觀音的態度，不會漏接任何一顆球。

鄭文燦也提到要即時、有效、有感，從簡、從速、從寬來認定，如果有全戶的存摺，就切結資料確實姓，如果找不出資料不能證明存款，可以填寫「授權」的方式，由公所同仁來查詢，強調公所社會課跟財稅資料有連線，可以直接查證完成認定。

鄭文燦坦言申請樣態非常多，要特別謝謝第一線的社會課窗口，都非常辛苦，他已指示各區長要調配人力，幫助社會課處理這段時間的爆量申請，給同仁最多的人力支援，他也允諾會在紓困申請後，給所有紓困窗口同仁獎勵。

鄭文燦說，今天第一天上路，中央事先給1億340萬元，原則上可涵蓋大概1萬340人，如果不夠的話可以再加碼，他已請社會局彙整資料，收集各區公所申請的各種認定標準個案情況，目前有些屬於一般急難救助，市府也會導回一般急難救助類別申請，例如家裡有人生病、或是暫時一段時間失業等，如果是屬於一般急難救助，就用一般的急難救助。

(中時 )