記憶體品牌威剛(3260)持續積極發展工控領域，提供工業級固態硬碟、CFast/CF卡、SD/microSD卡與DDR4記憶體模組，可廣泛運用於各種醫療儀器，以及結合AI技術的醫療服務，將「醫療智慧化」真正落實並搶攻商機。

今年新型冠狀病毒的爆發(COVID-19)，不僅是醫療量能的嚴峻考驗，也凸顯「智慧醫療」的重要性。「智慧醫療」需仰賴流暢的通信技術，才能給予病患及時援助；另一方面，也需要高容量、高效能、穩定耐用的存儲方案，作為大數據分析的資料庫，幫助醫護人員掌握疫情資訊與病患狀況。

「智慧醫療」與AI(人工智慧)和物聯網的概念密不可分，例如：慢性病管理、病情監測、醫療影像、可穿戴式醫療裝置、病況大數據分析、線上看診，乃至於醫用輔助機器人。因應AI技術與醫療產業的整合日趨成熟，威剛提供了一系列完整的解決方案，包括適用於醫療檢測設備和資料中心的2.5吋/M.2固態硬碟、DDR4 32GB高容量記憶體，以及可運用於小型醫療器材，如感測器、醫療平板的mSATASSD與SD/microSD卡。同時，為確保儀器設備的長效耐用，威剛工業級存儲產品出廠前均透過自行開發的SSD驗證測試機制，對產品進行嚴謹的功能性和效能測試，以及可靠度驗證。

隨著未來5G布建的速度加快，包含智慧醫療在內的物聯網相關應用也會更蓬勃發展。威剛將持續研發生產符合市場需求的產品，並結合客製化服務和SSD智慧管理系統，在5G新世代中把握商機。

(時報資訊)