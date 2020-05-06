工業電腦廠融程電（3416）受新冠肺炎疫情干擾出貨影響，2020年首季合併營收降至2年半低點，但在產品組合轉佳、業外收益挹注撐盤下，稅後淨利0.52億元、每股盈餘（EPS）0.73元，雖降至近1年半低點，但衰退幅度低於營收，表現相對有撐。

展望後市，雖然大單需求並未減少，但因疫情仍干擾出貨進度，融程電將確保相關平板產品能否順利量產出貨。融程電近期股價穩健走揚，今（6）日開高後力守盤上，最高上漲1.73％至53元，早盤維持約1％漲幅。

融程電2020年首季合併營收3.49億元，季減13.86％、年減12.8％，創近2年半低點。但毛利率38.93％，逆升至3年半高點，營益率亦升至16.21％，優於去年第四季15.92％、持平去年同期16.21％，本業獲利能力維持穩健。

雖受營收下滑較多影響，融程電稅後淨利0.52億元，季減3.61％、年減8.5％，每股盈餘（EPS）0.73元，雙雙降至近1年半低點，但本業獲利能力持穩、配合業外收益增加，使獲利衰退幅度低於營收，相較同業表現仍屬穩健。

融程電表示，公司主要客戶為於歐美，受新冠肺炎疫情干擾零組件供應及物流運輸影響，使首季營收下滑較多、表現未如預期。但受惠產品組合改善，配合匯兌收益帶動業外收益增加，抑制獲利下滑幅度，整體表現仍佳。

展望後市，由於疫情延燒全球、衝擊歐美等主要市場，並使物流運輸時程「卡卡」、相關費用增加，融程電對此將強化網路與數位行銷，持續推廣業務，並確保車檢、醫療與倉儲物流等相關平板產品能順利量產出貨。

據了解，新冠肺炎疫情主要影響融程電的小量散單需求及出貨時程，使4、5月營收動能仍較趨緩，不過，包括車檢平板等長期合作的大客戶訂單需求並未減少，受疫情影響不大，公司後續將持續密切關注零組件及物流狀況，能否應客戶要求如期完成出貨。

融程電2019年合併營收創16.65億元新高，年增6.4％，稅後淨利亦創2.41億元次高，年增達17.65％，每股盈餘3.34元，優於前年2.84元。董事會擬配息3元，盈餘配發率約89.82％，維持穩定高股息配發政策，將於5月27日股東常會提請通過。

(時報資訊)