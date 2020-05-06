「台北市學校教育產業工會」不滿台北市教育局准予台北市教師會幹部「會務假」，不但同意他們減少授課時數，還要求學校配合找人代課，並以公帑支付代課費，6日到台北地檢署告發台北市教育局長曾燦金、台北市教師會理事長葉青芪及幹部共計10人涉嫌圖利、偽造文書等罪。

北學產理事長李惠蘭表示，監察院2014年因教育部函示教師會幹部得減授課會務假，違反法律保留原則，致101學年度有12個地方政府核給教師會幹部每周固定節時之會務假，且多由地方政府負擔部分或全部代課費用，致部分地方政府1年支付數百萬元至上千萬元代課費用，提案糾正教育部。

李惠蘭指出，但台北市教育部仍於104至108學年度期間，曲解法令，去年6月台北市教師會函請教育局核定9名會務幹部處理會務公假，教育局去年7月仍發函各學校同意9人每周固定減授課，並由學校公帑支付代課費。

她認為，台北市教育局違反法律保留原則，涉嫌圖利人民團體台北市教師會9名幹部同意以公假辦理教師諮詢服務事宜，准予所需代理代課費用由學校人事費支應，不足部分由學校專案報局補助，疑涉圖利及偽造文書，因此向北檢告發。

(中時 )