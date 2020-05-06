擴大急難紓困方案6日上路，北市萬華區公所人數雖較多，但仍秩序良好。（北市民政局提供／張穎齊台北傳真）

行政院長蘇貞昌宣布擴大急難紓困方案，對有工作但無軍、公、教、勞保的加保者，排富加發補助金每戶1萬元，6日起開放申請。北市各區公所5日雖有出現電話打爆詢問情況，但6日上午現場秩序良好，人潮並未大量湧入，其中信義區公所受理一件約5至10分鐘，人數較多的萬華區公所，也都是先安排人力，維持秩序抽號排隊。

面對紓困上路，北市緊急加派人力、增開櫃檯，預先做好前置作業，採先收件、後審核，民眾只要持身分證、存摺，即可填寫申請表；若欠缺工作、薪資等相關證明，簽切結書即可。信義區現場秩序良好，尚未出現排隊情況，都是抽號後再叫號碼至櫃台，等待期間即可先填妥表單。

「希望補助可以再提高！」在養生館工作的按摩師傅表示，北市物價高，又遭逢疫情雪上加霜，導致生意奇差，他4月收入竟只有9000元，連房租都快要付不起，雖然政府祭出紓困補助是好的，不無小補，但還是希望能再提高，自己四肢健全來領補助會有點不好意思，但現在生活真的太困頓，被逼到絕境。

信義區公所社會課長高麗淑表示，公所總動員30人以上，事先有安排好動線分流，工作人員也都有分工幫民眾填單子，櫃台順利作業、到場民眾也很溫和、理性，先前接到訊息時，都已跟同仁做好教育訓練，對申辦程序已熟悉，能將政策資訊流程解釋給民眾，民眾也都接受。

高麗淑說，申辦若順利，大約都是5至10分鐘，準備身分證、存摺，同仁會幫民眾影印存摺，若明明有工作，但欠缺工作、薪資等相關證明，簽切結書就可以，這次很簡化；中央規定的政策，公所就全力配合執行，且都尊重民眾，民眾抽號碼後，同仁會盡量協助填寫表格，並趕快幫忙影印相關資料。

(中時 )