台南市仁德區公所一早湧入300人詢問紓困方案。（曹婷婷攝）

擴大急難紓困方案今日起開放申請，台南市多處區公所都湧進民眾等著要申請，不過，多數民眾因為不清楚要準備哪些資料，問得多但實際完成申請者少，但場面還算平和。仁德區公所截至11點湧入300人但僅15件完成申請，永康區電話詢問、領表達700件，95件完成申請，北區臨櫃和電話詢問有5、600多人，實際收件35件。

仁德區公所一早8點不到就有民眾在排隊，區長黃素美擔心民眾曝曬大太陽下，臨時搭設帳篷讓民眾遮蔽，截至11點湧進300多人，民眾詢問的都是「我可不可以申請」、「怎麼申請」，但因為多數人未將資料準備齊全，幾乎都鎩羽而歸，為此返家再補件者跑兩趟者也不少。

一名從事臨時工的男子表示，自己到處打零工，疫情影響後，工作就有一搭沒一搭，戶口也剩不到5000元，但沒有雇主可以幫忙提供證明，到仁德區公所詢問時一度抱怨連連，經公所釋疑後，他勉強接受。另也有零星幾位民眾在場抱怨補助不公平、要求太多等，但場面都算平和。

(中時 )