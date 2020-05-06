近期疫情獲得緩和，「加零」回來了，房市信心也回來了。房地產代銷業創意家行銷團隊今（6）日表示，新冠肺炎疫情穩定，有助推升「520檔期」房市，估計推案量比去年同檔期要成長近2成，相信第二季成交量將比第一季成長上看3成。

創意家表示，五一連續假期的房市，賞屋人潮、成交量，雙雙暴漲，即將來臨的母親節，也成為刺激消費者購屋的動機原因之一。

創意家表示，回顧四月新冠肺炎疫情通報，雖然月初有清明連假，但多數民眾聽話「順時中」，避免出遊、降低群聚感染危機，因此整個月高達23天沒有本土確診案例，讓不少人原本計畫五一連假出門玩。沒想到政府又呼籲配合景點「警示燈號」，民眾只好忍住、最多自家附近「短程移動」。

不過幸運的是，由於天氣穩定晴朗，反而讓代銷建案受惠！五一連假當周的賞屋人潮和總成交金額，比上一周分別成長24.7%和126.7%，若和清明連假該周相比，總成交金額也是多一倍。

創意家表示，近來觀察前往賞屋的部分客戶，可能因為長時間配戴口罩防疫，臉部皮膚悶濕，加上氣溫升高皮脂腺分泌增加，竟不約而同地悶出「口罩痘」，創意家行銷關心媽咪們的面子問題，特別和「醫美級科學保養專家－杜克跨界合作，即日起至母親節當天，無論是母親、準媽媽、毛小孩娘或任何類型的媽咪，前往創意家行銷旗下任一建案賞屋，就能獲得杜克抗痘聖品試用組乙份，送完為止。

(工商 )