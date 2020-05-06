新冠肺炎全球肆虐，美國各地被下達封城令，人與人之間的摩擦開始產生。紐約上月中有一名來自俄羅斯的女子娜莎蓮諾娃（TatianaNazarinova），因為勸導愛酗酒的同鄉室友艾雅巴依娃（Daria Alyabyeva），不要再喝酒了，結果引發對方不滿，娜莎蓮諾娃被喝醉的艾雅巴依娃，持牛排刀捅得肚破腸流，倒臥血泊中，還遭辱罵是「死Ｘ八」。目前娜莎蓮諾娃經過手術保住一命，室友則在9日被捕，將背上企圖謀殺和擊襲罪名。

娜莎蓮諾娃與艾雅巴依娃兩人是俄羅斯同鄉，兩人早年先在美國加州認識，娜莎蓮諾娃6年前搬到紐約上東城居住，去年艾雅巴依娃與其聯繫，表示之後也會搬到紐約，希望繼續當室友，兩人再續前緣。

但艾雅巴依娃有酗酒習慣，到處找工作都沒有成功，今年3月，紐約巿開始封城，娜莎蓮諾娃以為艾雅巴依娃有機會能戒酒，沒想到對方變本加厲，繼續買酒回家，時常喝到大醉，喝醉後又多次揚言，說要「捅死」娜莎蓮諾娃。嚇得收容同鄉室友的娜莎蓮諾娃，趕快把廚房的刀具收起來，但還是發生慘劇。

上月19日，艾雅巴依娃因酒後大醉失控，拿牛排刀發狂狂捅娜莎蓮諾娃，導致臀部出血，腹部也有「異物」流出，看到自己被好友殺得肚破腸流，娜莎蓮諾娃癱坐在血泊哀求對方幫她報警，但不但被拒絕，室友還辱罵她是「死Ｘ八」後逃逸。

最後娜莎蓮諾娃自行報警，經過兩次手術搶救才保住一命，艾雅巴依娃則在本月9日後被捕，被控企圖謀殺和襲擊，目前還押於賴克斯島監獄。

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(中時電子報)