股神巴菲特看好美國經濟可望度過這次危機，並強調此餘生只會押注美國，為美股投資人捎來暖意。法人表示，美國經濟、股市已歷經多次景氣循環的考驗，而美國企業的創新實力遙遙領先，特別是本次扮演科技防疫要角的AI人工智慧，可望帶領美股重返牛市榮耀。第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰分析，美國經濟、股市已歷經過多次危機與景氣循環的考驗；美國仍舊是強盛的國家，企業創新實力遙遙領先各國。

觀察美股史上3次重大危機，如：1987年黑色星期一、2000年科技泡沫、2008年金融海嘯，都造成股市光速轉空。這次也不例外，因為新冠肺炎讓S&P 500指數在短短17天，即步入熊市，而且累計第1季下跌逾20%，創金融海嘯以來最大單季跌幅。

若進一步統計S&P 500指數單季跌幅超過20%後美股表現，發現後1年、後2年與後3年的平均報酬率分別達23.7%、49.3%與44.6%，表現亮眼。陳世杰指出，美股能夠在跌落熊市後，再重返牛市，主要是因為有企業的創新實力當靠山。

如：1987年的黑色星期一過後，IBM、蘋果、微軟、英特爾等帶領全球進入個人電腦時代；2000年科技泡沫後，亞馬遜掀起電子商務浪潮；2008年金融海嘯後，臉書、蘋果、谷歌開啟社群網路、智慧型手機大商機。

展望疫情過後，美國企業創新寶刀未老，特別是這次扮演「科技防疫」要角的AI人工智慧。研究機構CB Insights調查，全球100大AI企業中，美國就占6成，而且跨越科技、醫療、商用等多元領域，未來發展潛力可期。

陳世杰認為，因為疫情的影響，造成停工停業，上半年經濟、企業營運都面臨負成長的考驗，隨著各項經濟數據、企業財報發布，勢必造成短期股市震盪。但是若拉長時間來看，美國企業的創新能力，可望帶領經濟重回擴張之路、股市重返牛市榮耀。

(時報資訊)