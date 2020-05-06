新冠肺炎肆虐，各國為防疫只能盡量限制行動，民眾在家追劇的時間變得更多，而最近，Netflix推出的實境秀《慾罷不能》以黑馬之姿登上排行榜，10對養眼的情慾男女在墨西哥海灘別墅「放置play」，規則是斷捨離性愛慾念，就能帶走可觀獎金，沒想到「禁肉慾得真愛」，節目中「顏值擔當組」哈利與法蘭雀絲凱，竟然要結婚了！

《慾罷不能》堪稱最惹火挑逗的西洋真人秀，5對男女彼此不認識，唯一共通點是平時都是追求肉體吃好吃滿的俊男美女，但在節目中卻要放棄他們的生活習慣，不能嘿咻甚至不能自我滿足，生活的別墅天羅地網佈下監控鏡頭與收音麥克風，而觀眾顯然超喜歡看別人「禁欲play」，讓《慾罷不能》收視飆升，外界也相當好奇成員們的近況發展。

其中，澳洲陽光肌肉棒子哈利與加拿大發電機辣模法蘭雀絲凱，在節目中就看對眼，不斷挑戰犯規的尺度，想愛愛卻愛不到的狀態，讓觀眾也看得心癢難耐，哈利與法蘭因此成為節目人氣王，但因兩人私下都是約炮高手，外界並不看好他們會為彼此「收山」，沒想到錄製結束後，兩人假戲真做開始低調交往，中途雖因遠距離而短暫分手，但隨著節目播出，兩人無須繼續保密，不但在社群大放閃，甚至「超前部署」正在計畫結婚事宜，證明肉食男女也能成眷屬。

(中時電子報)