經過去年下半年反送中強力抗爭與陸方打擊，香港經濟在去年下半年急轉直下，如今又迎來新冠肺炎疫情的衝擊。財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，最近各項數據相當慘烈，香港似乎越來越無力。

謝金河表示，香港剛公布的第一季GDP，較去年同期減少8.9%，比起台灣年成長1.54%、南韓年增1.3%，香港的數據可說是相當慘烈。除了經濟衰退，香港的失業率還不斷的攀升，此外，做為亞洲航空業轉運樞紐，3月到港的旅客也大減9成，疫情拖累香港零售連14月下滑、3月菸酒銷售下滑82.5%、藥物及化妝品跌63.8%、珠寶首飾下跌75.21%，市況蕭條史上首見。

除了經濟數據不佳，香港股市表現也愈來愈沒力。謝金河指出，剛剛結束的五一假期，港股下跌1029.79點，這次疫情重擊港股，香港恆生指數一度跌至21139.26點，如今只反彈至23868.66點，彈幅只有12.91%，幾乎是全球最無力的市場，這當中代表香港金融市場龍頭的滙豐控股首季淨利32.29億美元，較去年同期減少48%，其中歐洲出現8.8億美元的虧損，滙豐也因為不配息，股價跌到谷底。

最近代表成衣零售的潮牌思捷環球宣布關閉全球56家門店，股價慘跌至0.54港元。思捷環球在林青霞老公邢李源掌理的時代，股價最高漲到87港元，最近跌至0.7港元左右，實在很慘烈；另一家昔日是香港藍籌股代表的利豐集團，股價從51.95跌到0.425港元，最近公司出來以每股1.25港元收購，宣布下市私有化。他也感嘆，很多昔日非常績優的香港上市公司都是且戰且走，逐漸走入歷史。

(中時電子報)