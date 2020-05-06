北市大同區迪化街二段日前發生男子在住宅中遭圍毆致死，經調查後發現，原來是死者僅欠債3000元，卻遭天道盟太陽會大同分會成員押走後凌虐長達1小時活活打死，近日施暴同夥在現場拍攝的影片在網路上曝光，畫面血腥兇殘，可以見到死者接連遭到球棒痛毆，不斷哀求施暴者放他一馬，但只見冷血的兇嫌仍輪流持球棒猛毆，哀號聲不斷，即使他已已倒地昏迷，仍球棒仍不斷落在他身上，直到氣絕身亡，畫面慘不忍睹

男子受虐過程極為悽慘，身體被打到紅腫不堪。(圖片來源:網路翻拍)

男子被不斷以金屬球棒痛毆至死。(圖片來源:網路翻拍)

據網友提供的影片可瞭解施暴起因，施暴男子在動手時不斷叫死者橫刀奪愛，以及3000元債務尚未還清，甚至痛斥私吞其他兄弟的金項。

男子被毆打到蹲下辯解求饒。(圖片來源:網路翻拍)

施暴的7男2女共9人分成2輛車往北海岸逃逸，遭到警方圍捕(圖片來源:中時資料庫)

從曝光影片內容看到，兇嫌以金屬球棒狂打被害人，再停下手來持續審問男子。可清楚看到男子手臂上已經紅腫不堪，且痛哭流涕求饒，哀求別再打了。但這批惡煞仍不停手，相當讓人不忍。

人神共憤的是，死者在被凌虐期間，還打電話向母親求救匯10萬還款，即使母親已經匯款，甚至母親哀求嫌犯放兒子一馬下，慘遭活活打死。

警方逮捕7男2女後，對方一度辯稱是死者父親欠債，要他負責還錢，但警方查出，死者父親在他5歲時已過世，分明是想扯謊。於是逐一清查涉案人手機，嚇然發現一段10餘分鐘，死者生前遭凌虐的駭人畫面，目前該段影片也在網路上曝光。

李嫌等9人自知闖下大禍，施暴的7男2女共9人分成2輛車往北海岸逃逸，遭到警方圍捕，其中1輛由李嫌駕駛的轎車自撞圍牆，車上6人分別受輕重傷，當場遭到警方逮捕，但後座男子則因沒綁安全帶，從前排座椅中間縫隙飛出，撞擊擋風玻璃，生命跡象一度危及，經搶救現仍在加護病房。

(中時電子報)