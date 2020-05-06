盧秀燕強調，等中央辦法更加明確後，再儘速協助民眾完成申請作業。（陳世宗攝）

為減緩疫情衝擊，中央宣布擴大急難紓困補助對象，符合資格者，可領取1萬至3萬元不等補助。台中市長盧秀燕6日表示，中央擴大急難紓困補助剛宣布，難免有些不周延，如詳細內容還未明確，但各公所已湧入大量申請人潮；市府已加派人力因應，會積極協助中央處理善後，未來中央資格辦法更明確後，將儘速協助民眾完成申請作業。

台中市議會今日召開定期會，市議員羅廷瑋、陳廷秀、賴義鍠均關心中央宣布擴大急難救助申領議題！羅廷瑋批中央胡亂出招，未先知會地方，提出烏龍紓困，今天各地也湧現申請人潮，請市府要特別小心因應，並協助民眾辦理。

盧秀燕表示，目前中央宣布擴大急難紓困補助的內容還不是非常明確，市府一定會積極協助中央協助辦理及善後，針對這兩天湧進區公所的人潮，市府將先進行安撫，並請民眾先登錄基本資料及聯絡方式，等中央辦法更加明確後，再儘速協助民眾完成申請作業。

民政局長吳世瑋說，目前各區公所均積極因應辦理，由於近期中央陸續祭出多項紓困補助方案，公所社會課同仁業務負擔加重，已指示各公所在公務兼顧下，打破既有建置，支援紓困補助申請作業。

根據中央目前公布的方案，社會局說明，該補助主要針對因疫情影響導致請假或無法工作，影響家庭生計，衛福部宣布再擴大補助對象，針對有工作者，未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險，且未領取其它政府機關相關紓困補助、補貼或津貼，家庭生計因疫情陷入困境者提供紓困金。

有關補助金額計算，社會局說明，只要民眾「家戶每人每月生活費」低於當地「每人每月最低生活費」1.5倍者，即可申領1至3萬元紓困金；「家戶每人每月生活費」介於當地「每人每月最低生活費」1.5至2倍間，即可申領1萬元紓困金。

社會局強調，民眾申請紓困金時，要準備身分證件、實際共同生活戶內人口的戶籍資料、存簿或存摺內頁影本（自109年1月1日起），以及從事工作受疫情影響的證明(如收入異動紀錄、進出貨紀錄、營業紀錄等)。若無相關證明文件，如攤販或臨時工等對象，須提出切結書，具體說明家庭狀況、經濟狀況以及申請事由，由區公所受理後書面核定。

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(中時 )