◎精神患者殺警無罪 退警擬號召怠工抗議

刺死鐵路警察李承翰的凶嫌，一審因精神鑑定獲判無罪，各界譁然。國民黨上午召開「警眷友有話要說！莫讓警察夢靨一再成為憾事」記者會，邀退警團體、警眷友代表出席，要求限期成立司法精神病院，並修正《刑法》相關規定。退警協會總會長耿繼文指出，國外警察權益受戕害，警察會上街抗議，甚至怠工，我們政府若不重視警察權益，大家也要比照抗議。

◎挨批京華城火警隔岸觀火 柯：檢討改進

北市京華城百貨球體建築5日下午在施工時突然引發火警，台北市長柯文哲官方instagram帳號，隨即發限動實動態，指出「京華城火警我正在附近嚴正關切」。此舉遭網友怒批隔岸觀火，隨後緊急刪除。柯6日坦言，媒體事務組用字不精確，有要求檢討改進。

◎520與蔡英文對決？韓陣營：子虛烏有

媒體報導高雄市長韓國瑜將選在520、蔡英文總統就職典禮時刻，正式對外回應罷韓，準備跟蔡英文直球對決。對此，高市議員黃紹庭5日上午強調，他跟韓市長本人確認過，這個訊息根本是子虛烏有，黃紹庭說，韓國瑜了解支持者很關心6月6日投票，但目前以防疫、市政優先，希望外借不要故意升高對立、炒熱罷韓氣氛。

◎紓困申請首日 竹市區公所分流人潮

行政院擴大急難紓困方案，開放有工作無保者申請首日，新竹市3個區公所因先行沙盤推演，增設申請櫃位，加上里幹事增援受理，諸如東區區公所就有30餘個申辦櫃位，6日一早雖有近200人搶先申辦，人龍隊伍一度有10餘公尺，但受理迅速一下子就消化掉人潮。

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(中時電子報)