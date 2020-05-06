紓困金發放首日，三重區公所申辦地點擠滿人潮，活動中心內部安排8個櫃台讓民眾能1對1針對自身的狀況諮詢。（賴彥竹攝）

紓困金發放首日，三重區公所申辦地點擠滿人潮，民眾諮詢完畢後，由工作人員、志工協助填寫資料，最後再繳件至收件櫃台。（賴彥竹攝）

紓困金發放首日，三重區公所擠滿人潮。三重區公所表示，早上8時已有50 多名民眾排隊，不到9時就有近200名民眾排隊，人潮不斷，號碼牌截至目前已發放600張。

三重區公所表示，目前已調派數名人力，在活動中心外提供民眾諮詢，活動中心內部也安排8個櫃台讓民眾能1對1針對自身的狀況諮詢，完成諮詢後，再至後方櫃台，由工作人員、志工協助填寫資料，最後再繳件至收件櫃台。

(中時 )