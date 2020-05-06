領紓困金三重區公所號碼牌發到600張 12:082020/05/06 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紓困金發放首日，三重區公所擠滿人潮。（賴彥竹攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紓困金發放首日，三重區公所申辦地點擠滿人潮，活動中心內部安排8個櫃台讓民眾能1對1針對自身的狀況諮詢。（賴彥竹攝） 紓困金發放首日，三重區公所申辦地點擠滿人潮，民眾諮詢完畢後，由工作人員、志工協助填寫資料，最後再繳件至收件櫃台。（賴彥竹攝） 紓困金發放首日，三重區公所擠滿人潮。三重區公所表示，早上8時已有50 多名民眾排隊，不到9時就有近200名民眾排隊，人潮不斷，號碼牌截至目前已發放600張。 三重區公所表示，目前已調派數名人力，在活動中心外提供民眾諮詢，活動中心內部也安排8個櫃台讓民眾能1對1針對自身的狀況諮詢，完成諮詢後，再至後方櫃台，由工作人員、志工協助填寫資料，最後再繳件至收件櫃台。 (中時 ) #三重 #區公所 #民眾 #諮詢 #櫃台 也許您會感興趣 推薦閱讀 沒人潮亮黃燈 市場自治會怨傷買氣 04:102020/05/03 生活新聞 傳播妹想領1萬元紓困金遇舉證難題 區公所人員神回！ 16:182020/05/04 政治 世界想要一個怎樣的中國 04:102020/05/05 論壇廣場 紓困大撒幣？全家動員領1萬 蘇貞昌臉書被灌爆 08:242020/05/05 政治 配合中央發放1萬紓困金＋防疫 地方忙到人仰馬翻 09:502020/05/05 政治 1萬紓困金怎申請？中市西屯公所籲7日後再來辦 12:002020/05/05 生活 無保急難紓困 鄭文燦：從速從寬從簡 15:392020/05/05 生活 加碼霧煞煞 區公所狂接500通電話 16:462020/05/05 生活 中央擴大急難紓困補助 中市6日起各區公所開放申請 19:262020/05/05 生活 嫩妹獨住摩鐵...服務生連3小時狂摳 黑暗原因曝光網笑翻 23:362020/05/05 生活 生活熱門新聞 明鋒面掠過 氣象專家曝這天起全台迎大雨 - 生活 才過8年 金正恩2012活動照曝光！鄉民驚呆：也太帥 - 生活 紓困14萬元都沒份！網友怒灌爆蘇貞昌臉書 - 生活 梅雨季來了！吳德榮：第一道梅雨鋒面這天報到 - 生活 9億樂透一人獨得 宅神洩劇本網驚：太準了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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