地方政府為避免違規停車影響交通，在都會區多劃設紅線並取締違規，但民眾黨團提議，交通部應在紅線與黃線之間增設「紅虛線」，臨停30秒接送乘客免罰，地方政府也多一個選項執法。另有立委認為，未滿7歲兒童上、下車，在黃線與紅虛線可不受3分鐘限制。

民眾黨立委邱臣遠表示，台北交通文化是汽機車多，但停車位不足、街道狹窄，人口密集地區以紅線為主，能暫停3分鐘的黃線不多，許多民眾被迫在紅線臨停接送，黨團建議除清楚界定紅、黃線，法規還要增設能暫停30秒的「紅虛線」，讓地方政府多一個選擇。

邱臣遠強調，紅虛線是考量行動不便人士有上、下車需求，雖然看起來是都市才要的規定，但這本來就是給地方政府多一個選擇，地方也可以不要用。

根據提案，駕駛30秒駛離免罰，若超30秒可罰300至600元，超過3分鐘罰600至1200元。接送行動不便者不受暫時停車30秒限制，接送7歲以下兒童不受臨時停車3分鐘限制。

國民黨立委洪孟楷也說，「道路交通管理處罰條例」第55條第2項「接送行動不便之人上、下車者，臨時停車不受3分鐘之限制」，是2011年5月所修訂，用意是讓行動不便的人所需安全維護更多，接送者要投入額外精力與關注，得以不受3分鐘限制，而接送2歲至7歲兒童上、下車，也應納入。

交通部指出，原則同意增設「紅虛線」，讓民眾臨停30秒，但車輛必須保持可隨時駛離狀態。

(中時 )