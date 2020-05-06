基隆市信義區公所安排安心就業的9位員工，以制輪班為前來申請萬元紓困金的民眾服務，現場秩序良好。（吳康瑋攝）

基隆市信義區公所安排安心就業的9位員工，以制輪班為前來申請萬元紓困金的民眾服務，現場秩序良好。（吳康瑋攝）

基隆市信義區公所安排安心就業的9位員工，在隊伍前方為民眾量測體溫。（吳康瑋攝）

基隆市信義區公所上午7點就有民眾開始排隊。（吳康瑋攝）

基隆市信義區公所上午7點多就已經有大批民眾前往排隊，記者實際前往瞭解紓困申請狀況，現場約有10多人申請，秩序大致良好，有少量排隊人潮，但並未出現向服務人員咆哮等情形，信義區公所社政課長沈麗枝指出，現場民眾都是來申請一萬元的紓困金，排隊民眾都是看到放寬申請規範的新聞，才來補件申請。

沈麗枝表示，信義區公所安排安心就業的9位員工，以制輪班為前來申請萬元紓困金的民眾服務，現場秩序良好，不過部分民眾因文件未備齊，區公所員工也請民眾回家備妥，下午再來申請。

基隆市安樂區公所上午則沒有出現排隊人潮，但有一名申請紓困男子走出大門後，忍不住抱怨指出，自己不知必須將戶內所有人口的存摺備妥才能申請，真是讓他跑一趟，不僅3萬元紓困領不到，連1萬元也領不到，記者實際訪問現場發現上午很多人都無法申請，也有民眾喊話指出，「政府畫了大餅，但民眾卻很難下嚥」，並質疑，畫這個大餅到底要幹嘛？

(中時 )