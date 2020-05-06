因應新冠肺炎對勞工生計產生衝擊，勞動度針對低薪、弱勢自營作業者及無一定雇主勞工，提供3萬元生活補助，截至4月底，已有92萬3000名勞工入帳。不過，民進黨立委周春米接獲民眾陳情，因積欠卡債，3萬元生活補助被銀行凍結強制執行，周春米今表示，依照紓困條例第9條之1規定，社會救助不得為扣押、強制執行之標的，此舉明顯違法，希望政府盡速督促返還急難救助金給民眾。

陳情民眾指出，好不容易申請到急難救助金，卻因為之前有積欠債務，急難補助金入帳後馬上被法院扣押，急難救治變成兩手空空，看的到吃不到。

周春米說，依據強制執行法第122條第一項規定，「債務人依法領取之社會福利津貼、社會救助或補助，不得為強制執行」，紓困條例中的急難救助金，就是希望救急、救險，性質上當然是「社會救助」，且條例中也明確規定，受嚴重特殊傳染性肺炎影響，自政府領取之補貼、補助、津貼、獎勵及補償，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

周春米批評，本次紓困救助的目標族群，都是有迫切需要的弱勢勞工或自營工作者，因此若是急難救助金可以被強制執行的標的，恐怕不符合紓困、救助的用意，竟然還發生金融機構不黯紓困規定，直接違法扣押的情形，政府應該立刻敦促銀行返還該救助金。

周春米重申，政府針對紓困條例中明定，急難救助金不得為抵銷、扣押、供擔保或強制執行標的，呼籲應該向金融機構加強宣導，銀行則應加強法遵。否則急難救助的美意，將因此大打折扣。

(中時 )