美國之音6日報導，美國白宮高級官員4日在五四運動101周年之際，用流利的中文，闡述中國「五四運動」精神，藉古喻今，引發外界讚歎。分析人士認為，這是美國對大陸公共外交的一種突破。他們相信，用中國語言、用中國文化與中國大陸老百姓直接對話，可能會更有效推進民主和自由的價值觀。

白宮副國家安全顧問博明4日在維吉尼亞大學米勒中心舉辦的有關美中關係的線上研討會上，用中文發表主題演講。他在演講中闡述了五四精神。

報導指出，有鑒於這是美國白宮歷史上第一次高級官員用中文演講，分析人士認為，博明的演講代表了美國對陸公共外交的突破。

美國伍德羅威爾遜國際學者中心季辛吉中美關係研究所主任戴博（Robert Daly）說，博明的中文演講顯示了他對中國文化、歷史和語言的尊重。

美國之音報導，加州大學河濱分校的特聘教授、美國著名的漢學家、也是博明的中文老師林培瑞（Perry Link）說，博明直接跟老百姓對話，分開了中國大陸老百姓和中共政府，這樣做很好。他認為，真正的美陸關係是兩國老百姓的關係，而博明顯然抓住了這個重點。

博明在演講中特別提到「平民主義」，他還特別與「民粹主義」做區隔。他認為，正是這種「平民主義」推動了英國的脫歐以及川普總統的當選。他認為胡適在五四時期領導的白話文運動，就是推動一種「平民主義」，讓語言不再只是被菁英和權貴掌控，讓老百姓參與到國家的前途和選擇中來。

戴博認為，博明在講話中著重提到胡適和張彭春等兩名五四領軍人物，是要糟古喻今，要「用中國人自己的語言和自己的歷史文化」來揭示出大陸社會目前面臨的問題，批評中共。

戴博認為，美陸關係目前還沒有到最低谷。他認為，兩國關係惡化的根源在於意識形態和價值理念的不同。

戴博說，美陸正在全球進行經濟、價值理念等全方位的長期競爭。陸美關係好轉的可能性微乎其微，兩國唯一能做的是看能否有智慧避免最糟糕的後果。

(中時 )