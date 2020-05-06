黃金春製作手板大酸蔡政府在農田水利法上的作法。（陳人齊攝）

農田水利會改制為公務機關是農委會今年主打的政策之一，但如今外界反彈聲浪卻越滾越大，甚至出現自己人也不挺的尷尬局面，桃園農田水利會會長黃金春今表示堅決反對農田水利會改制，並列舉政府強佔民產的7項行為，根本是走向獨裁集權。

立法院經濟委員會今天上午召開「農田水利法草案公聽會」，邀請20多個正反方代表出席辯論。黃金春以民進黨黨員的身分批評，農委會為改制所提出的農田水利法草案，內容中除概括承受資產以外，有一半以上都不清不楚，這種剝奪會員農民自治權的法案，根本沒想到所有會員農民的權益，政府根本是走向獨裁集權。

他還宣稱水利會為政府所有，但卻不知水利會具有公法人身分，而為將水利會強行納入政府部門特別修農田水利法，就好比中共宣稱台灣是中國一部分，而修反分裂法一般，但實際上農田水利會無論是財產、發薪以及管理業務均與政府無關。

前台南縣長蘇煥智也痛批，將農田水利會改為公務機關並非改制，「而是沒收」，指政府未經水利會員公投就強行修法相當「鴨霸」。他強調，農田水利會早在日治時期前就已是法人化的存在，是先於法律就存在的事實，質疑政府打算透過法律讓其消失的合理性。

立法委員謝衣鳳則指出，上周就已針對農田水利法草案進行逐條審查，發現其中有許多違憲的內容，尤其未來改制後主管機關到底是農委會還是水利署都無法釐清，內容根本是一團亂。

不過，宜蘭農田水利會會務委員胡燦堂則指出，有錢的水利會都不想改制，但沒錢的都想改，像是宜蘭水利會就是很貧困的水利會，每年光是要清理水渠上的垃圾就要花好多錢，若再不改未來幾年恐怕將要破產，屏東農田水利會會長黃信芳則強調，該會每年經費有七成仰賴政府補助，若再不改「明年就會破產」，呼籲政府重視水利會城鄉經費差距過大的問題。

(中時 )