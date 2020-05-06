殺警案鄭姓凶手因患有思覺失調症，一審獲判無罪，各界質疑蔡政府宣示的「社會安全網」出現破口；法務部指示檢察司研修《刑法》87條監護處分規定，決議監護時效5年，將修法適度延長，增訂必要時可由檢察官向法院聲請延長監護時間，另監護期間2至3年施以鑑定評估，修正草案最快本周送行政院審查。

法務部昨(5)日舉行刑法研修小組會議，由法務部檢察司邀集衛福部、醫界人士及法律系教授、律師等專家學會開會，認為現行的監護時效5年，已不符時宜，應修法適度延長。

修正草案初步規畫，對於監護處分對象，若檢察官認有再犯或有危害公共安全之虞，必要時得向法院聲請延長監護時間，時間為3年到5年不等，由法院裁定；監護期間訂每2年或3年進行精神鑑定，評估受監護人有無再犯或有無危害公共安全之虞，以審酌是否聲請延長。

刑法研修小組並收集國外對於精障者的監護處分相關立法例，以日本為例，精障監護時間平均8至10年，另其他國家也有對精障者強制就醫治療超過10年的事例。

刑法研修小組認為，因社會急速變遷下的壓力，導致精障者犯罪案例有日漸上升趨勢，形成治安威脅，在參考日本立法例、以及大數據資料後，修法草案初步擬定現行的5年監護處分時間，可視情況再延長3到5年。

據了解，修法草案最快本周、最遲下周就會送交行政院，由政務委員羅秉成負責審查。

(中時 )