京城買回庫藏股達股本2％ 均價30.28元 12:172020/05/06 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 京城買回庫藏股達股本2％ 均價30.28元。圖為京城建設在農16特區公園第一排的「京城King Park」。（圖／顏瑞田） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 京城建設（2524）因應疫情衝擊股價，3月16日開始買進庫藏股，至5月5日總共買回7,753張，均價30.28元，總額約2.34億元，達到股本的2％，股價也從3月13日的收盤價25.70元，上漲到5月5日的34.20元，漲幅約33.07％，庫藏股功不可沒。 京城6日發佈重訊指出，董事會3月13日決議從3月16日到5月15日之間，預定買回1萬張庫藏股，價格從20元到35元之間，截至5月5日為止，已經買回7,753張，買進金額約2.34億元，買回庫藏股平均價格約30.28元。 (工商 ) #京城 #庫藏股 #均價 #股價 也許您會感興趣 推薦閱讀 房市亮點－高雄房市 左營高鐵特區錢力旺建案激增 04:102020/05/02 產業．科技 京城銀 每股配1.5元 04:102020/05/03 證券．權證 興櫃資金帶旺 防疫雙雄飆速 04:102020/05/04 證券．權證 外資力挺 自行車雙雄股價黑翻紅 11:222020/05/04 財經 外資青睞 聖暉股價黑翻紅 11:442020/05/04 財經 新舊案齊發 京城今年第二季免驚 17:532020/05/04 財經 台中十大豪宅排行榜 重新洗牌 04:102020/05/05 產業．科技 股價回穩 宏碁庫藏股執行率近12％ 17:312020/05/05 財經 京城銀4月稅前盈餘4.88億元 稅前EPS 0.44元 19:262020/05/05 財經 《業績-金融》京城銀4月獲利回神 前4月每股賺1.14元 10:342020/05/06 財經 財經熱門新聞 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 不爽遭立委影射！新光大公主開嗆費鴻泰 - 財經 - 工商 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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