京城建設（2524）因應疫情衝擊股價，3月16日開始買進庫藏股，至5月5日總共買回7,753張，均價30.28元，總額約2.34億元，達到股本的2％，股價也從3月13日的收盤價25.70元，上漲到5月5日的34.20元，漲幅約33.07％，庫藏股功不可沒。

京城6日發佈重訊指出，董事會3月13日決議從3月16日到5月15日之間，預定買回1萬張庫藏股，價格從20元到35元之間，截至5月5日為止，已經買回7,753張，買進金額約2.34億元，買回庫藏股平均價格約30.28元。

(工商 )