封測廠矽格（6257）受惠手機無線射頻、網通、電源管理晶片需求優於往年同期，配合轉投資台星科（3265）營運持穩，2020年4月自結合併營收持穩9.64億元高檔，年增達44.27％，改寫歷史第3高。累計1～4月合併營收36.81億元，年增36.94％，續創同期新高。

矽格首季歸屬母公司稅後淨利年增7成至3.36億元、每股盈餘（EPS）0.8元，雙創同期新高，表現淡季不淡。今（6）日股價開高走揚，最高上漲2.43％至37.9元，創1月中以來近4個月波段高點。不過，三大法人本周轉站空方，迄今賣超達1088張。

矽格公布2020年4月自結合併營收達9.64億元，雖較3月10.15億元次高減少5.05％，仍季去年同期6.68億元成長達44.27％，改寫同期新高、歷史第3高。累計1～4月合併營收36.81億元，較去年同期26.88億元成長36.94％，續創同期新高。

矽格表示，4月營收成長動能持續暢旺，主要受惠手機無線射頻（RF）晶片、網路通訊晶片及電源管理晶片訂單仍優於往常同期。加計台星科等投資公司營收後，帶動合併營收年增達44.27％。

矽格轉投資的台星科2020年4月自結合併營收1.89億元，雖較3月2.24億元減少15.38％，仍較去年同期1.23億元成長達54.05％，維持相對穩健表現。累計1～4月合併營收7.64億元，較去年同期6.63億元成長15.24％。

矽格因應客戶對5G基地台及智慧型手機封測需求，去年設立子公司蘇州矽興，擴廠效益已自首季起顯現，同步增添營運成長動能。矽格預估今年資本支出約17.19億元、蘇州矽興資本支出估計約16.7億元。

(時報資訊)