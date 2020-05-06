大立光(3008)4月合併營收為46.83億元，月減13.98%，且大立光表示，5月拉貨動能較4月下滑，不過日系外資及美系外資仍正面看待大立光，美系外資及日系外資分別給予「建議加碼」及「買進」評等，大立光今天盤中股價無畏利空走高，重回4000元。

全球新冠肺炎疫情延燒，重創智慧型手機產業，大立光亦因客戶需求減弱，4月及5月營收逐月下滑，大立光4月合併營收為46.83億元，月減13.98%，年減6.03%，累計1到4月合併營收為178.97億元，年增20.87%。

大立光表示，受到新冠肺炎疫情影響，客戶需求減弱，5月拉貨動能將較4月下滑。

大立光第1季合併營收為132.14億元，季減28.01%，年成長34.52%，為歷年同期新高，營業毛利為92.24億元，季減29.35%，年成長46.17%，單季合併毛利率為69.8%，季減1.33個百分點，年增5.56個百分點，為歷年同期次高，營業淨利為78.57億元，季減31.93%，年成長50.13%，單季營業淨利率為59.46%，稅前盈餘為82.72億元，稅後盈餘為67.2億元，季減16.95%，年成長32.99%，每股盈餘為50.1元。

大立光4月及5月拉貨動能逐月下滑，不過美系外資及日系外資仍正面看待大立光，美系外資及日系外資分別給予「建議加碼」及「買進」評等，目標價分別為4800元及5000元。

(時報資訊)