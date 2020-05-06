巨力搬家(7588)將於5月18日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

巨力搬家貨運公司(以下簡稱巨力搬家；產業類別：其他)運用其核心技術「智慧化搬家估價及服務即時看板系統」及「智能移居服務平台」，提供個人、家庭及企業包含免費到府估價、搬家履約保證、大型家俱拆裝保護、物品定位、改良包裝材料及居家清潔服務等各項搬遷服務。巨力搬家服務據點目前分布於高雄、台南、台中及新竹等地區，未來仍將持續升級E化服務，運用其智能移居服務系統資料庫進行移居資料分析以提升車輛使用效率，並整合同業資源及異業合作，串聯清潔、包裝、搬運、拆裝及廢棄物處理等搬家業上、中、下游，以利資訊流通及人貨流通，創造多元化服務價值。

巨力搬家將自109年5月11日起揭示其籌資資訊，之後於109年5月18日起進行投資人認購及繳款作業，投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw)之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

(時報資訊)