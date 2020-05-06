市議員宋瑋莉與壯觀里長楊添發針對該區內高地社區用水問題進行研討。（吳康瑋攝）

市議員宋瑋莉與壯觀里長楊添發針對該區內高地社區用水問題進行研討。（吳康瑋攝）

基隆市去年向行政院、經濟部水利署所爭取的「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，一共4年12億元分階段協助老舊高地社區改善用水品質，首波補助評比結果出爐，基隆有3個社區被選入，當初代表召開說明會的立委蔡適應及自來水公司表示，今後仍會繼續跟社區來開會，盼在9月底前完成工作事項，並順利進行。

對此，市議員宋瑋莉指出，在五年前這個問題就已經影響市民的生活，當初她為了暖暖等七區的數十個社區，站出來發聲，但當地長期已受到自來水加壓輸送問題困擾，她表示，基隆很多社區都因為管線設備老舊，造成社區自來水管滲漏，光去年壯觀里的11個社區就有超過2126戶的居民權益受損，她強調，在地居民每戶都要負擔約12度的漏水量，小錢都存不起來了，要怎麼讓市民賺大錢。

宋瑋莉說，這次老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫公布，跟五年前的進度唯一不同的，就是有申請金錢的步驟，但必須強制所有居民認同計畫處理方式才能有補助，她強調，錯的不是民眾，卻要民眾在事後負擔機會成本，她認為這有損民眾的「居住權」，並指出，很多民眾求的只是一生的「安居樂業」，但如果連這一點都做不到，她希望監督的立委及政府，可以好好檢討一下。

宋瑋莉表示，希望身在公部門的公務員及地方至中央的民選市長、立委可以正視這點，她強調，人民賦予你們權力，就應該苦民所苦的改善問題，而非放著民眾，過一段時間才來推進一次進度。她也指出，當初選舉時，壯觀里因為有立委蔡適應的大力幫忙，才讓壯觀里的進度可以迅速完成80％，並即將能完全解決，他希望為了在地市民，大家都可以動起來，為民喉舌、改善生活環境。

(中時 )