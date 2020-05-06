基隆市去年向行政院、經濟部水利署所爭取的「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，一共4年12億元分階段協助老舊高地社區改善用水品質，首波補助評比結果出爐，基隆有3個社區被選入，當初代表召開說明會的立委蔡適應及自來水公司表示，今後仍會繼續跟社區來開會，盼在9月底前完成工作事項，並順利進行。
對此，市議員宋瑋莉指出，在五年前這個問題就已經影響市民的生活，當初她為了暖暖等七區的數十個社區，站出來發聲，但當地長期已受到自來水加壓輸送問題困擾，她表示，基隆很多社區都因為管線設備老舊，造成社區自來水管滲漏，光去年壯觀里的11個社區就有超過2126戶的居民權益受損，她強調，在地居民每戶都要負擔約12度的漏水量，小錢都存不起來了，要怎麼讓市民賺大錢。
宋瑋莉說，這次老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫公布，跟五年前的進度唯一不同的，就是有申請金錢的步驟，但必須強制所有居民認同計畫處理方式才能有補助，她強調，錯的不是民眾，卻要民眾在事後負擔機會成本，她認為這有損民眾的「居住權」，並指出，很多民眾求的只是一生的「安居樂業」，但如果連這一點都做不到，她希望監督的立委及政府，可以好好檢討一下。
宋瑋莉表示，希望身在公部門的公務員及地方至中央的民選市長、立委可以正視這點，她強調，人民賦予你們權力，就應該苦民所苦的改善問題，而非放著民眾，過一段時間才來推進一次進度。她也指出，當初選舉時，壯觀里因為有立委蔡適應的大力幫忙，才讓壯觀里的進度可以迅速完成80％，並即將能完全解決，他希望為了在地市民，大家都可以動起來，為民喉舌、改善生活環境。
(中時 )
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