台積電除了經營成果都被外資賺走，僱用員工僅占全台0.44%，有外界質疑「護國神山」真正護了誰？對此，財信傳媒董事長謝金河提出台積電四大優點釋疑，認為「看台積電要放大視野，不要小鼻子小眼睛！」，但卻被網友狠酸「出貨囉」、「大家抓穩了」。

謝金河在臉書貼文表示，首先台積電在今年兩岸三地1000大企業市值排行榜已晉升至第三大，僅次於阿里巴巴與騰訊。他強調，「台灣以中小企業為主，難得一見有超重量級大企業，台積電對台灣的重要性不可言喻」。

台積電的第二大優點為半導體的晶圓代工業是產業之米。謝金河說，一家台積電養活包括兩岸及全球的無晶圓廠IC設計公司，以台灣為例，除了台積電僱用48752個員工，台灣的IC設計公司養了更多的員工，像聯發科有17058個員工，瑞昱有4780人，聯詠有2511人等。台積電撑起半導體最重要的產業鏈，即使在美國掛牌的Nvidia、AMD也都靠著台積電而壯大。

三是台積電每年大約150億美元以上的資本支出，是台灣產業創新最大的驅動力，去年台積電研發支出905億元，固定資產投資4503億，合計5408億元，占台灣固定資產投資的一半；台積電買下荷蘭最先進的EUV曝光機占一半以上，因為台積電，台灣與荷蘭關係密切。台灣也是美國應用材料最大的買家。

謝金河最後表示，台積電追求卓越，新廠一家家開，從新竹、台中到台南，台積電員工高薪帶來的購屋支出及消費，這也是創造台灣內需的力量。他強調，今年台灣第1季的GDP出現正成長，「大家可以了解半導體產業帶來的助力，看台積電要放大視野，不要小鼻子小眼睛！」。

老謝對台積電看法引發批踢踢網友熱議，有人嘲諷「要出貨囉～」、「丸惹，被點名了」、「噓文救GG」、「台雞準備變黑雞了」。

但也有其他網友覺得分析的很中肯，直呼「趕快跌下來讓我加碼」、「很棒，有機會低接台積不好嗎？」、「外資又不是從一開始就持股80%，內資自己要賣卻不回撿的」。

(中時電子報)