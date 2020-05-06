台中市議員賴佳微今天針對後疫情時代，她表示，疫情的影響使得像是外送平台這樣的宅經濟開始變成許多民眾生活的習慣，現在幾乎可以看到外送員在路上滿街跑；但市府直到現在還是不願意訂定外送的自治條例，去針對外送食安的問題來做詳細管理。

賴佳微表示，最近助理因為某平台有服務費優惠午餐就常常叫外送來打發，但最近外送優惠過了，而他們自己去買的時候發現，原來有些叫來的店家，手機上顯示的圖片非常漂亮也乾淨；實際上到那裡的時候發現有些店家的衛生環境非常糟糕。雖然不明說是哪些店家，但從中也看到外送美食的食安問題也確實應該被市府重視。

賴佳微說，她十分納悶，之前要求市府修訂外送員自治條例，就是希望除了保障外送員權益，更重要的是在食安問題的管理與釐清來做一個規範，結果市府明明有能力卻自斷手腳，跟佳微議員表示他們不願意額外去訂定自治條例。

倘若外送食品要是發生衛生安全的問題，如果造成食物中毒，究竟是外送員運送途中導致食物酸壞，還是店家原先就在衛生上就有問題，責任是不是有可能難以釐清？

賴佳微要求衛生局一定要針對與外送平台合作的美食店家，要做好食安的把關，畢竟消費者都沒有在現場看到食品製作的環境；夏天到來後，一定會有越來越多食安糾紛的產生，市府一定要把關好市民的消費權益，照顧民眾的健康。

(中時 )