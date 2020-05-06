新冠肺炎疫情延燒，重創各產業，為了協助農漁民度過難關，只要有投保農保、漁會甲類會員且有實際從事漁業或是曾參與「登記肥料預購」等8大農糧政策的農民，並且符合2018年個人綜合所得總未達50萬元、未請領性質相似的補助，可以請領1萬元生活補貼，農委會主委陳吉仲今天表示，其中99萬在已在農會信用部開設戶頭的農民，將由電腦資訊系統直接審查，通過後在5月15日直接匯入1萬元。

據統計指出，全國漁會甲類會員約38萬餘人，在漁會投保勞保的甲類會員達26萬餘人，其中符合領取3萬生活補貼投保級距限制的漁民人數約達15萬餘人，仍有23萬餘人可領取1萬元生活補貼，目前全台投保農保的農民達107萬餘人，再加上未具農保資格的農職保被保險人1萬餘人，參加8大農糧政策的農民約14萬人，估計全台約有140萬人可以領取1萬元生活補貼。

農委會主委陳吉仲表示，行政院日前再針對全國120萬農民、20萬漁民宣布可申請生活補貼1萬元，考慮天氣炎熱、農民忙於農作、300多個農會基層辛苦，只要有農保資格並在農會開設信用部帳戶，「近99萬個農民下星期五前農委會會直接匯1萬元給農民」，不用再排隊。但至於未開設信用部帳戶、8大農糧政策的農民及漁民等則要待下周一後再開始申請。

但至於日前提供3萬元的在漁會投保勞保的漁民生活補貼，漁業署說，截至昨天為止已申請6萬7000餘件，還仍要與勞動部、交通部、文化部等勾稽相關資料，排除重覆申請的漁民；至於1萬元的生活補貼則不限制要在漁會加保勞保，目前有38萬名甲類會員，扣除掉符合2萬4000元級距的15萬漁民，還有約23萬漁民可以申請，近日之內就會公告相關辦法。

(中時 )