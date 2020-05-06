行政院長蘇貞昌宣布擴大急難紓困方案，對有工作但無軍公教、勞保的加保者，排富加發補助金每戶1萬元，今起開放申請，但卻因程序複雜搞得民怨四起、一團亂。前國民黨立委孫大千今發文痛批蔡政府，「政府無能，累死官員，害慘百姓」。

孫大千今(6日)在臉書發文，對於紓困亂象補助，條件多還手續繁雜，有全家老小親自跑去區公所要領補助，卻都吃閉門羹。他指出，從一開始的「不支持發現金」，到後來的「部分發現金」，再轉彎到今日的「補破網式發現金」，早知道如此，當時又何必嘴硬呢？照這樣的效率，民眾會不會現金都還沒有申請通過，疫情就已經結束了？

孫大千認為，這只不過是因為，蔡政府最初不願意接受藍營所提出的「排富全民發現金」的紓困模式，「為了考量政黨的面子和利益」，「硬是發明出一套複雜無比，漏洞百出的紓困政策」。行政院現在終於頭腦清醒，了解原本的紓困方案無法涵蓋全體受困民眾，現在亡羊補牢提出「擴大紓困方案」，但，「能保證未來不會有其他被政府遺漏的民眾嗎？」。

他質疑，蘇揆到底最後還要再射多少箭呢？行政院心中考量的是受困民眾？還是政治算計呢？孫大千痛批，蔡政府真是標準的「政府無能，累死官員，害慘百姓」。

(中時電子報)