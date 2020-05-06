台股今（6）日一早從低點10,708點拉升至10,828點，指數拉升120點，然隨著指數回升至10,800點，盤勢止穩後，逢高獲利回吐賣壓不輕，指數在10,800點附近震盪，國票投顧認為，隨著多空消息紛雜，震盪恐加劇，另適逢月營收公布期間，建議可挑選營收表現亮眼且具題材之個股，伺機偏多進場。

國票投顧指出，台股5日雖以紅K作收，然而並未站上5日線，且上影線的存在，意味上方套牢賣壓仍相當龐大，預估指數短期內將於年線及短均間作區間震盪整理，待市場消化上方賣壓後，方有餘力再度挑戰且站穩年線。

觀察近期走勢，台股挑戰年線後，回測季線有撐，意味下方買盤仍積極，10日線欲向上穿過季線，表示短期走勢強勁。但若從技術指標來看，9日KD值雖位處相對高檔，然而即將向下交叉，指數上漲力道有所減弱，且成交量呈現量縮，技術面而言將進入整理的格局。

國票投顧指出，另外，隨各國進行寬鬆政策，資金溢出有助於推升指數，雖外資連兩日大幅賣超，然而觀察近期新台幣匯率走勢仍顯強勁，代表資金尚未流出，後市值得期待。國際情勢上，川普指控大陸隱匿新冠肺炎疫情資訊，揚言終止貿易協議，使中美關係再度緊張，重啟貿易戰的憂慮恐使市場更為保守，不利指數發展。

(工商 )