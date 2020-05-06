因應疫情為觀光產業帶來的衝擊，交通部編列預算鼓勵各公協會研提「觀光產業人員轉型培訓」，臺中市國際觀光發展協會首創在全國大飯店的客房進行遠端授課，目前已開班5梯次、合計培訓逾千人，交通部長林佳龍今（6）日前來視察與勉勵上課的學員。

「觀光人才培訓及產業升級轉型課程」已於3/30於臺中市全國大飯店正式開班，目前第5梯次進行中，每期240人，每期課程時數40小時，分五天上課，除方便雇主彈性安排職員上課時間，也可確保優秀師資上課時間安排。

該協會全面落實防疫優先政策，為避免群聚感染，室內同一密閉空間，每班學員人數不得超過80人。依據政府政策隨時調整，如果中央流行疫情指揮中心更改室內聚會上限人數，為使課程不中斷，會將多餘學員移至房間內運用數位上課，作好防疫區隔。

在中央流行疫情指揮中心公布「社交距離注意事項」政策前，該協會已開始思考利用飯店客房規劃遠端視訊教學，為此飯店也特別強化網路頻寬訊號、調整客房擺設，因此當指揮中心公布社交距離規範後，協會立即做出反應，除於原宴會廳作為教學場地外，調整客房擺設，以客房作為小教室規劃遠端視訊教學。 目前除有80位學員於現場宴會廳上課外，另安排160名學員於客房樓層上課，將客房改變為教室，每間客房視房間大小安排2~8人上課，有效防疫區隔，亦符合防疫社交距離，且房間房門打開保持通風，並加強數位訊號輸出，學員透過LINE群組與協會及老師互動。

臺中市國際觀光發展協會理事長柴俊林表示，協會在課程規劃上是多元、全面性，課程宗旨為「通才教育、轉型培訓」跨領域學習，藉由培訓可以讓觀光產業員工充電、雇主獲得補貼。報名學員包括旅宿業者、旅遊業者，導遊領隊，透過培訓課程了解產業間差異，換位思考的同時，也為日後異業合作奠定基礎，進而轉動中臺灣觀光產業鏈，目標是讓中臺灣提升國際旅客接待能力和能見度，除了希望學員們能夠增廣見聞，培訓課程不只是完成時數，務必使學員得到最佳學習效果，最終是達到中臺灣觀光產業跨域整合的目標。不論是雇主或員工，在撐過疫情同時還能得到成長，讓危機變成轉機。

(工商 )