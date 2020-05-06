A股三大指數開低，隨後維持震盪態勢，盤面上，RETIs板塊全線爆發，數據中心概念表現強勢。指數總體穩步走強，三大指數全部翻紅，創業板指數漲逾1％，科技股、農業板塊表現強勢，總體上，市場氛圍較為活躍，個股漲多跌少，但跌停家數不少，賺錢效應提升。

截至午盤收盤，滬指報2,862.5點，漲0.08％；深成指報10,804.28點，漲0.77％；創業板報2,091.64點，漲1.07％。從盤面上看，光刻膠、農業種植、稀土永磁類股表現強勢，景點旅遊、酒店餐飲、機場航運類股表現較弱。

(工商 )

#強勢 #A股 #午盤 #三大指數 #盤面上