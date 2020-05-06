A股開低走高 深成指午盤漲0.77％ 12:392020/05/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數開低，隨後維持震盪態勢，盤面上，RETIs板塊全線爆發，數據中心概念表現強勢。指數總體穩步走強，三大指數全部翻紅，創業板指數漲逾1％，科技股、農業板塊表現強勢，總體上，市場氛圍較為活躍，個股漲多跌少，但跌停家數不少，賺錢效應提升。 截至午盤收盤，滬指報2,862.5點，漲0.08％；深成指報10,804.28點，漲0.77％；創業板報2,091.64點，漲1.07％。從盤面上看，光刻膠、農業種植、稀土永磁類股表現強勢，景點旅遊、酒店餐飲、機場航運類股表現較弱。 (工商 ) #強勢 #A股 #午盤 #三大指數 #盤面上 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美中緊張升高 恆指開盤重挫逾3％ 10:342020/05/04 財經 《韓股》美中緊張升高 韓股放量大跌2.68％ 16:312020/05/04 財經 《港股》美中緊張升高 恆指暴跌逾4％ 17:222020/05/04 財經 陸股兩大投資主流浮現 跟隨法人腳步布局 21:132020/05/04 財經 《港股》美股收高 恆指開漲0.6％ 10:002020/05/05 財經 巴菲特出清航空股 「中國股神」踩雷喊4字 11:362020/05/05 財經 美股表現回穩 恒指午盤收升128點 12:522020/05/05 財經 別跟美國對作！股神示警做空者 小心後果 13:542020/05/05 財經 《港股》恆指量縮收漲1.08％ 成交值創除夕來新低 16:482020/05/05 財經 調整中概股保證金 盈透：不歧視任何地區 04:102020/05/06 全球財經 財經熱門新聞 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 不爽遭立委影射！新光大公主開嗆費鴻泰 - 財經 - 工商 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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