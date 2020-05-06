中央今日推出「無加保工作者」紓困方案，新北市長侯友宜上午視察汐止區公所，瞭解紓困狀況，發現許多民眾都未帶齊相關文件，只能簽寫切結書。侯友宜表示，社會底層的勞工朋友相當辛苦，要求區公所同仁盡量協助市民，放寬發放紓困金標準，共體時艱。

侯友宜6日上午至汐止區公所詢問民眾申請狀況，有民眾向市長表示自己資料帶不齊全，也不清楚是否符合資格，只能來市府碰碰運氣，侯友宜回應，只要民眾簽下切結書，市府會從寬認定，這番說詞也讓民眾安心，露出微笑。

侯友宜表示，地方政府直至昨日深夜才收到完整申請辦法，發現程序繁瑣，要工作證明、戶籍謄本還有基本生活費等算法，許多民眾根本搞不清楚狀況，對臨時工、攤販來說，程序實在太過繁瑣。

侯友宜指出，他完全瞭解基層市民的辛苦，因此他要求區公所全力協助民眾，有資料的交資料，沒帶齊文件的請他們簽寫切結書就好，發放標準盡量從寬認定，有問題市府會扛起來。

(中時 )