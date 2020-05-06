說到時下最熱門遊戲，肯定非 Switch 平台的《集合吧！動物森友會》(以下簡稱《動森》)莫屬。極高自由度的玩法，還有在疫情期間能夠輕鬆無礙拜訪朋友等特色，讓《動森》持續成為討論焦點。有網友自創了類似於 Amazon.com 的《動森》專屬交易平台，讓玩家可以更方便的找尋到想要的物資與材料，玩家可參考使用。

《動森》版專屬的交易平台「Nookazon」近期設立，使用者登入後，就可以透過《動森》中的貨幣「鈴錢」交易(目前平台無法用現金或其他方式交易)。可以交易的商品包含家具、服飾、材料等等，甚至還可以交易島民。玩家在 Nookazon 網站中，可以像瀏覽一般電商網站，鍵入關鍵字搜尋或直接查看最新上架的商品，找到想要的再下單，還可約定要到誰的島嶼進行面交。

不過要留意的是，Nookazon 並非由任天堂(Nintendo)官方經營的網站，商品的交換或交易並沒有很高的保障。建議有意透過此平台快速獲得《動森》中材料的朋友，可以先查看對方的網站交易評價，再審慎決定是否進行交易，以防受騙。

(科技)