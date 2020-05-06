無保工作者6日起可至地方公所申請1萬元紓困金，不過申請資格複雜，苗栗縣西湖鄉公所這2天詢問電話接到手軟，民眾還以為只要帶身分證、印章就能領現金，怒罵公所人員刁難，也有民眾抱怨若雇主不願開立在職證明，這筆錢根本「看得到吃不到」。

行政院宣布擴大紓困方案，有工作無投保者與農漁民排富後可領1萬元紓困金，6日開始受理申請，西湖鄉公所民政課這幾天詢問電話接不完，一個早上就接了不下數十通，除了確認自己是否符合申請資格，多數民眾也希望先準備好申辦資料，就不用白跑一趟。

擴大紓困金方案來的倉促，政府雖然強調「認定從寬、資料從簡」，但許多公所人員對於由誰負責審核及認定，仍有諸多疑慮，就怕延伸法律責任，甚至連該向民眾收取什麼資料來認定、認定標準是什麼，都還沒有標準，各鄉公所就盼縣府提出申請流程的說明，免得辦錯了惹民怨。

西湖鄉公所民政課指出，縣府社會處7日下午將召集各公所承辦人員開會，說明此次紓困金方案的辦理流程及準則，因此公所今日還沒正式受理申請，主要以資格說明為主，並呼籲鄉民周五上午先打電話來問需要哪些資料，再來公所辦理比較妥當。

(中時 )