友訊(2332)經營權之爭延燒，昨(6)日友訊董事會，除解除李中旺副董事長一職外，兩位獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳也遭解任，且友訊也上重訊表示，解任兩名獨立董事是因其獲取不當報酬，今兩位董事開記者會大抨擊，目前兩位獨立董事也委任律師向士林地方法院聲請假處分，聲請暫時狀態，也向主管機關提出檢舉，今馮忠鵬更出具剛剛拿到的扣繳憑單自清。

馮忠鵬表示，以往友訊董事會總會面臨流會或是改變議程，故昨日包括自己在內以及李中旺、馮忠鵬等均未出席，最多僅5位出席，出席人數不足，絕對不符合三分之二出席的條件，但除李中旺被解除副董事長一職外，兩位獨董竟遭友訊重擊，因獲取不當報酬故遭解任，實在是「晴天霹靂」，對名譽是莫大的指控，前後擔任獨董五年，前兩年更是無酬，是真心希望可以幫公司服務。

馮忠鵬今日也出具其最新扣繳憑單，證實月領約7萬元的董監事酬勞，他強調，假設這就是不當報酬，那這麼多上市櫃公司恐都會面臨一樣的問題。

目前兩位獨立董事也委任律師向士林地方法院聲請暫時狀態處分，主要訴求解任獨立董事無效，以及妨礙獨立董事職務，另外，也對證交所等主管機關提出檢舉，對昨重訊內容提出抗議。

該事件起源於友訊獨立董事鍾祥鳳、馮忠鵬就是提出將在6月1日召開臨時董事會，主張解除董事高聚投資的董事職務，即友訊創辦人高次軒遺孀胡雪，也因此，昨日友訊董事會胡雪也從高聚投資轉為前勁投資的法人代表，盼藉此反制6月1日的臨時股東會。

(時報資訊)