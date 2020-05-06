時力立委邱顯智、律師曾威凱、司改國是會議委員王薇君及上月自戕的269旅黃姓中尉排長家屬，今日於立院時力黨團辦公室召開記者會表示，上月黃姓中尉自戕，據了解是長期受到軍中壓力，代墊軍料費。而國防部的調查此案，竟是發放「有無霸凌」問卷給軍中官兵填寫，「這是在騙人沒當過兵？」

陸軍269旅在4月16日發生黃姓中尉排長在營區輕生自戕，引起外界關注，桃園地檢署於4月29日發布新聞稿指出，經遺體複檢，確認死因為上吊自殺，檢方針對自殺動機進行調查中。

邱顯智表示，269旅從去年9月26日謝姓中士、10月又一件，而上月又有黃中尉事件。接二連三發生這些事，管理到底出了什麼問題？

邱顯智說，每到假日，黃姓中尉就到處去買軍中的保修品。國防部在4月23日私下給了家屬5千多塊，因為1月時黃姓中尉自掏腰包代墊軍需品費用，「等到人都往生了才拿錢給家屬」。

黃姓中尉母親泣訴，4月15日還跟兒子通過電話，4月16日晚上6點03分，接到軍中通知，兒子在軍中自戕身亡。在今天記者會之前，家屬都沒有接到任何一個國防部的說明。

黃母拿出對話紀錄表示，軍中物料短缺，黃姓中尉還要自行代墊填補，有天還請家人匯款2千元，以支付軍中維修廠支出。這當中到底隱藏了多少軍中管理缺失？

黃姓中尉胞姊表示，軍中發生裝備缺失，卻要弟弟想辦法，每到假日，黃父就帶著黃姓中尉，到處找，自己花錢買料件補齊，且上層平常不斷責罵，下級動輒「不准假就申訴」為威脅，「我的弟弟只有一個人，他能做多少事」。

王薇君表示，269旅近期已發生三次的事件，死了兩條命，而這段時間，軍中管理層到底做了什麼？當時發生東西不見，當呈報上層時，竟得到「軍中物品不見是常態」，269旅這樣的文化是被允許的嗎？軍中的軍紀蕩然無存。

曾威凱表示，目前軍中提出的調查報告，家屬根本無法接受。這已經不是單一個案。而軍中現在在做的調查是，拿問卷調查給還在軍旅中的軍士官兵做，「這是能做出什麼調查？」、「騙大家沒當過兵嗎？」

黃母表示，國防部有告知會有喪葬補助、從優撫卹費，但截至目前為止，一毛錢都還沒拿到。黃姊說，上層指派弟弟去接2級廠長的營級缺，且職務代理人是連長，「弟弟怎麼可能敢叫連長做事？」

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