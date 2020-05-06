世界衛生組織(WHO)首席法務官所羅門（Steven Solomon）5日表示，台灣能否參與WHA，WHO祕書處並無權決定，而是取決於194個成員國。他在記者會上讚揚台灣在應對疫情上的成就，但對於台灣去年12月31日向WHO發電郵，警告新冠病毒能人傳人，他則聲稱台灣在郵件中只向該組織要求提供更多訊息，並沒通報人傳人。

所羅門重申，WHO是政府間組織，而中華人民共和國為中國在聯合國體系中的唯一合法代表，這是聯合國和WHO早在49年前就作出的決定。

WHO4日晚間表示，台灣能否以觀察員身分參與世衛大會（WHA），取決於194會員國，但已有2個國家提案，將在18日由成員國們辯論台灣參與議題。此外，川普政府正計畫推動一項草案，協助台灣參與世界衛生組織（WHO），據報澳洲已表態支持，白宮還在尋求德、法及英國支持。

陸美角力持續升級，美國擬再打「台灣牌」。美國福斯新聞4日引據消息人士報導，川普政府正在傳閱草案，計畫推動台灣參與WHO，以抗衡大陸的影響力，並懲罰WHO在應對新冠肺炎疫情上「太過以中國為中心」。

WHO證實，已有兩個國家提案，將在5月18日的世界衛生大會（WHA）上，由成員國討論是否讓台灣以觀察員身分參與會議。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前為止還沒有收到邀請函。

《外交政策》刊物日前披露，美日等理念相近國家為我聯名致函WHO。外交部表示，美日對我們的支持無庸置疑，相關的支持連署行動都還在進行，外交部對相關正面發展深感鼓舞，也誠摯感謝支持。

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(中時電子報)