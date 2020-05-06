中選會昨天正式公告高雄市長韓國瑜罷免案，多位立委今（6）日在立法院議場前聯合呼籲，無論支持還是反對罷免案，都不該輕易放棄自己的權力，並要求高雄市政府不該阻撓罷免投票的進行，讓民眾充分行使《憲法》的權利，以免引發選民的反感。

民進黨立委劉世芳、李昆澤、邱議瑩、趙天麟、許智傑、時代力量立委邱顯智以及台灣基進立委陳柏惟今天上午在立院議場前舉行記者會，指責韓國瑜引用《般若波羅蜜多心經》指自己「心無罣礙」，但卻任令高雄市政府妨礙罷免案的進行。跨黨派立委齊聲呼籲，這是史上第一次直轄市市長罷免案，選民不論挺韓還是罷韓，都應該出來投票。

許智傑批評，韓國瑜不敢在高雄市議會備詢，又用各種行政手段干擾民眾行使權利，「阻撓投票、拆看板，造成市民更反感」，並呼籲高雄市民要勇敢站出來，表達自己的主張。

許智傑說，罷免案是人民行使憲法賦予的權利，無論是贊成罷免韓國瑜，或是持反對立場，都應該能出來投票，表達自己的意見；他說，讓選民能順利投票，才是最主要的目標。

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(中時電子報)