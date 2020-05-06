有的申請者拿不出工作證明，以先寫切結書因應。（盧金足攝）

台中市西屯區公所區長陳寶雲為因應今天的作業昨晚緊急調派人手，西屯區公所加開五個櫃檯，因人潮大量湧入，還是忙的人仰馬翻。（盧金足攝）

西屯區公所為避免天氣熱，跑來申請的民眾撲空，還特製一次告知單，讓資料不足的可以回去補件。（盧金足攝）

為減緩疫情衝擊，中央宣布擴大急難紓困補助對象，6日起憑書面文件到各區公所申請，台中市西屯區公所今日至中午已進近600名民眾來申請急難紓困金，西屯區長陳寶雲親自坐鎮指揮，為因應今天的作業昨晚緊急調派人手，加開五個櫃檯，但還是忙的人仰馬翻，很多攤商談起生意哀鴻遍野，相揪來申請。

在夜市賣麵線糊的張先生說，「以前1個月大約5萬元進賬，現在一大鍋麵線賣不出去，中央有補助，當然要快來！」他為了證明自己是夜市攤販，還請老婆用手機拍攤位證明。

「疫情發生後，結婚全取消，收入掛零」，當新娘祕書的李小姐來申請，擔心自己是個體戶，根本沒有雇主可以出證明，幸好公所提供寫切結書，讓她鬆一口氣，但補助還沒發下來，仍不放心。

陳寶雲為避免天氣熱，跑來申請的民眾撲空，還特製一次告知單，讓資料不足的可以回去補件，她從一早七點到場緊盯進度，協助申者解決問題，沒吃早飯、沒喝水，全場滿場飛，還有來申請的高齡民眾不識字，公所人員貼心代勞，一一詢問資料填表格。

區公所平常還要辦社福、身障等福利業務，加上紓困金申請，時間緊迫差點措手不及，陳寶雲表示，區公所全力配合，使命必達，今天來申請民眾，為什麼在西屯區這麼多人？一般認為台中市最熱鬧的七期重劃區，為何來申請紓困的人這麼多？

陳寶雲分析，可能西屯區有逢甲商圈還有很多黃昏市場與夜市，這些攤商可能平常如果生意1個月賺3萬元，現在因為疫情減少收入，吸引很多攤商來申請，但有的無法提出證明，先寫切結書，未來再作審核。

社會局表示，若民眾符合「有工作且因疫情請假或無法從事工作致生活陷困、無加保者、未領取政府機關其它補助津貼」等資格，「家戶平均每人每月生活費」低於當地每人每月最低生活費1.5倍者，即可領取1萬至3萬元不等補助，符合資格民眾，明日起可憑書面文件到各區公所申請。

只要民眾「家戶平均每人每月生活費」低於當地「每人每月最低生活費」1.5倍者，即可申領1至3萬元紓困金；「家戶平均每人每月生活費」介於當地「每人每月最低生活費」1.5至2倍間，即可申領1萬元紓困金。

(中時 )