2020台中購物節預計於7月份開跑，今年度全球因新冠肺癌影響，世界經濟活動已陷入數月停擺，對我國經濟衝擊甚大。目前政院規劃發放酷碰券作為經濟振興措施，擬採取「電子支付」與「實體票券」並行，振興措施也極有可能與臺中購物節活動時間重疊。市議員陳文政提醒市府，屆時全國各縣市都在搶消費人口，籲市府備妥購物節電子支付管道，為台中商家搶得先機。

陳文政今天於市議會中，針對經發局承辦的台中購物節進行質詢。他肯定市府對於台中購物節的應變速度，近期因防疫因素，民眾上街意願降低，經發局早已著手規劃將購物節結合線上電商平台，讓民眾不出門就能參加台中購物節。

陳文政說，台中購物節可能與中央振興措施時間重疊，目前政院規劃發放「酷碰券」作為經濟振興措施，擬採取「電子支付」與「實體票券」並行，屆時全國各縣市都在搶消費人口，台中購物節的預期效益將有可能降低。

陳文政建議市府，購物節線上合作的電商平台，應具有「台灣Pay」、「街口支付」、「LINE Pay」、「Pi拍錢包」等電子支付功能，方便民眾使用電子支付的酷碰券，才能搶得振興酷碰券商機的先機。

陳文政強調，台中購物節在有限的經費下，主要的吸引消費者的賣點就是「抽大獎」，去年台中購物節讓連鎖超商、超市等日常消費都可以參與抽獎；今年日常消費的產業其實未受疫情影響太多，應該減少或取消抽獎機會，把抽獎機會集中在重災產業，如「觀光旅宿業」「商圈商家」等，才能實質振興台中在地經濟。

(中時 )